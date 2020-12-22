На границе толпы людей: украинцы массово возвращаются из ЕС

На украинской границе наблюдается традиционный предновогодний рост пассажиропотока. В Государственной пограничной службе это объясняют массовым возвращением заробитчан из Евросоюза.

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Согласно появившемуся сегодня заявлению погранведомства, ежедневный пассажиропоток уже несколько суток составляет почти 90 тысяч человек. Это на 40 тысяч больше, чем в начале месяца и в ноябре.

В то же время это почти в 3,5 раза меньше, чем в прошлом году, когда границу пересекали около 300 тысяч человек. Ежегодно украинцы массово возвращаются из ЕС перед 25 декабря, когда в Западной и Центральной Европе начинается череда зимних праздников.

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Отмечается рост пассажиропотока на всех работающих пропускных пунктах на границе с Польшей и Венгрией.

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На этом фоне в ГПСУ напоминают, что все страны, кроме Польши, с которыми Украина имеет общую границу на западе и юго-западе – Венгрия, Словакия, Молдова и Румыния – находятся в "красном" списке Минздрава. Поэтому всем, кто оттуда возвращается, предписана самоизоляция или ПЦР-тестирование на COVID-19.

Видео: Сегодня

Напомним, по оценкам правительства, за время жесткого карантина этой весной в Украину вернулись 2,2 млн заробитчан. Часть из них лишилась работы в Европе.

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