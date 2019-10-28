На границе Украины и Словакии очередь грузовиков растянулась на 10 километров

Очередь грузовиков растянулась на 10 километров / Фото: Mukachevo.net

На границе Украины и Словакии перед контрольно-пропускным пунктом "Ужгород – Вишне Немецкое" скопилось 450 грузовиков, а их очередь растянулась на более чем 10 километров. Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Алла Дацюк.

"Сейчас на выезд из Украины на словацкой границе скопилось 450 грузовиков, очередь образовалась на объездной дороге возле Ужгорода, она составляет более 10 км", – сказала она.

По словам Дацюк, подобная ситуация сохраняется почти неделю, и каждый день грузовиков становится больше.

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"Причина в том, что закончились разрешения на движение грузовиков по Польше, и все едут на Словакию, где эти разрешения есть и дешевле польских. Следовательно, ситуация будет оставаться напряженной и дальше, пока не выдадут новые польские разрешения", – уточнила она.

В свою очередь, на Закарпатской таможне заверили, что работают в штатном режиме, однако советуют водителям выбирать другие пункты для перехода через границу Украины с Евросоюзом.

Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

Также ранее сообщалось, что в Украину через пункт пропуска Рава-Руська – Гребенне Львовской таможни ГФС ввозиласьконтрабанда брендовой одежды. Предприниматели-импортеры ввозили товары из ЕС под видом секонд-хенда. Предприятие-импортер заказывало брендовую одежду в одной из стран ЕС, но перед прохождением таможенного оформления товар "превращался" в секонд-хенд.

Стоит отметить, что Кабмин решил предложить криминализовать контрабанду подакцизных товаров. Глава ведомства выступает за возврат таможне функций оперативно-разыскной работы и усиление ответственности за контрабанду, в частности по категории высокомаржинальных товаров. Он отметил, что в настоящее время незаконное перемещение товаров наказывается изъятием товаров и штрафом в 100% их стоимости, иногда – изъятием транспортного средства.

Также мы сообщали, что рейсовый автобус, набитый контрабандой, задержали на границе с Польшей. Водитель вез пассажиров в Ивано-Франковск, а заодно набил тайники салона продуктами. Во время проверки на пропускном пункте "Шегини" пограничники нашли 2000 килограммов мясной и молочной продукции, а также 120 литров различных напитков.

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