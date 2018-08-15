На западной границе задержали нелегалов из России и Германии

Немцы шли в сторону Украины, а россиянин – в Польшу

Троих граждан Германии и россиянина, которые направлялись из Польши в Украину, и наоборот, задержали пограничники Мостиского отряда.

"Троих человек, которые шли в сторону Украины вне пунктов пропуска, военнослужащие отдела "Сянки" заметили, патрулируя государственную границу. Остановив нарушителей, пограничники установили, что они являются гражданами Германии. При себе иностранцы имели документы. Почему путешествовали незаконным способом, устанавливается", – сообщают в ГПС.

Еще одного правонарушителя задержала группа реагирования отдела "Шегини". О появлении незнакомца в пограничной зоне сообщил местный житель. Мужчину задержали за несколько сотен метров от границы с Польшей. Им оказался гражданин России. Составлен админпротокол, продолжаются проверочные мероприятия.

Напомним, недавно во Львовской области задержали большую группу нелегалов. Мигранты из Ирака и Турции, среди которых были женщины и дети, пытались пробраться в Польшу, а затем – в страны Европы.

Также пограничники Львовского отряда ночью задержали семь нелегальных мигрантов, которые, по словам самих нарушителей госграницы, являются гражданами Сирии и Ирака.

Ранее в Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из них – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. По законам Греции, за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрено до 25 лет лишения свободы.