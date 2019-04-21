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На избирательном участке в Тернопольской области избили полицейского

Сегодня, 18:59

Нападение совершил избиратель

Фото: Pixabay

Во время второго выбора президента Украины на избирательном участке в Шумском районе Тернопольской области избили полицейского. Об этом сообщил во время брифинга начальник областного управления Нацполиции Александр Богомол.

"Нападение совершил избиратель. Мужчина пришел пьяным и начал скандалить с членами избирательной комиссии. Председатель позвала полицейского, который дежурил на участке. Нападающий ударил милиционера, тот дал отпор", – сообщил Богомол.

Милиционер отделался легкими телесными повреждениями, а нарушителя сейчас разыскивают, поскольку он сбежал после нападения.

Богомол отметил, что избирательный участок не приостанавливал работу.

Голосование во втором туре выборов президента Украины продолжается. Оно сопровождается не только нарушениями, но и курьезными моментами. "Сегодня" собрали лучшие из них.

Также мы писали, что в Кривом Роге избирательница съела бюллетеньГорожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент на месте работают правоохранители.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

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Тег нарушения, бюллетень, голосование, нарушения на избирательном участке

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