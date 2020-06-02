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На известном украинском курорте всех туристов хотят тестировать на COVID-19

2 июня, 15:40

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В городе планируют запустить ИФА-тестирование

В Трускавце, где ранее на карантин закрыли все санатории, отдыхающих хотят проверять на коронавирус. Для этого в городе хотят использовать метод ИФА, сообщает "Дрогобиччина – новини краю".

Эту тему на сессии Львовского областного совета поднял заместитель мэра города Алексей Балицкий. По словам чиновников, применение ИФА на курортах может решить вопрос безопасности отдыхающих и персонала гостиниц и здравниц. Для этого также нужно выработать четкий план на тот случай, если в заведении обнаружат человека с подозрением на коронавирус.

Кроме того, в Трускавце хотят организовать санитарно-курортный отдых для медиков, которые работают на "передовой" борьбы с COVID-19.

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Отметим, что ИФА-тестирование в Украине стартовало с конца мая. Эти тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию. Бесплатно сделать такой тест можно будет в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения по направлению врача. А без направления его можно будет пройти в частных лабораториях.

Также напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что массово проводить ИФА-тестирование на коронавирус будет возможно только после полной уверенности в достоверности такого исследования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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