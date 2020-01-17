На канатной дороге в Карпатах застряли туристы с детьми: фото и видео спасательной операции

С подъемника эвакуировали 32 человека, в том числе пятерых детей

Во Львовской области, рядом с курортным поселком Славское на горе Погар 32 туриста застряли на канатной дороге.

Как сообщили в областном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций, информация об инциденте поступила 17 января, около 17:00.

"По состоянию на 19:40 все туристы с подъемника, который остановился на горе Погар, были сняты. Травмированных нет. Всего на подъемнике находились 32 человека, из них пятеро детей", - отметили спасатели.

К спасательной операции привлекались 17 бойцов горно-спасательного отряда и три единицы техники.

Также было опубликовано видео спасательной операции:

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