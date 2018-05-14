На концерте в Луцке мужчина пытался устроить самосожжение

Мужчина вначале буянил, а потом попытался сжечь самого себя

В центре Луцка, на Театральной площади, мужчина попытался совершить самосожжение прямо на концерте, посвященном Дню матери.

Инцидент произошел около девяти часов вечера. Вначале мужчина устроил дебош, а полицейские отправились его успокаивать, однако, когда буян увидел патрульных – вылил на себя горючую жидкость и поджог ее зажигалкой.

Очевидцы, которые находились рядом, сумели погасить пламя, а дебошира забрала карета "скорой" помощи.

Напомним, что в календаре праздников для мамы определен особый день, который отмечается в Украине во второе воскресенье мая, согласно указу президента от 10 мая 1999 года № 489/99. Официальный государственный праздник День матери установлено в 1999 году. Ранее мы выясняли что лучше подарить на День матери.

Также стоит напомнить, что президент Петр Порошенко поздравил всех украинских матерей с праздником Дня матери. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте главы государства.

"От всего сердца поздравляю вас с прекрасным, озаренным и согретым высокими чувствами, праздником – Днем матери. Мать – это волшебное слово таит в себе величие добра, любви и теплых воспоминаний. Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Она – хранительница семейного уюта и гармонии", – говорится в обращении.