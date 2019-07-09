На крупной взятке задержали чиновника Госагентства водных ресурсов Закарпатья

Начальник управления требовал деньги за изготовление документов для расчистки русла реки Тиса

Фото: Нацполиция

На Закарпатье задержали начальника Виноградовского межрайонного управления Государственного агентства водных ресурсов.

Чиновник требовал 4200 долларов неправомерной выгоды от предпринимателя за изготовление и согласование разрешительных документов для расчистки русла реки Тиса (песчано-гравийной смеси).

Сегодня, 9 июля, чиновник был задержан при получении последней части неправомерной выгоды в размере 3200 долларов. Ранее фигурант получил уже 26 тысячи гривен (эквивалент 1 тыс. долларов). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, проводятся обыски по месту работы.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины – вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.

Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий. Сотрудники СБУ задержали главу Сокальской райгосадминистрации с поличным.

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