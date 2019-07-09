На крупной взятке задержали чиновника Госагентства водных ресурсов Закарпатья
Начальник управления требовал деньги за изготовление документов для расчистки русла реки Тиса
На Закарпатье задержали начальника Виноградовского межрайонного управления Государственного агентства водных ресурсов.
Чиновник требовал 4200 долларов неправомерной выгоды от предпринимателя за изготовление и согласование разрешительных документов для расчистки русла реки Тиса (песчано-гравийной смеси).
Сегодня, 9 июля, чиновник был задержан при получении последней части неправомерной выгоды в размере 3200 долларов. Ранее фигурант получил уже 26 тысячи гривен (эквивалент 1 тыс. долларов). Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, проводятся обыски по месту работы.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины – вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы, который требовал 7 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Ранее во Львовской области чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен за то, чтобы не создавать препятствия в служебном продвижении и начислении денежных премий. Сотрудники СБУ задержали главу Сокальской райгосадминистрации с поличным.
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