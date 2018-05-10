Три подростка травмировались в ДТП, катаясь на квадроцикле в Карпатах

Сегодня, 11:15

Авария произошла на горе "Захар Беркут" в Сколивском районе Львовской области

Гонки на квадроцикле могут быть опасны. Фото: mygazeta.com
Гонки на квадроцикле могут быть опасны. Фото: mygazeta.com

Во Львовской области на горе "Захар Беркут" в селе Славское Сколивского района в результате ДТП три девушки получили травмы. Авария произошла 9 мая, около 14.00.

Как оказалось, 42-летний житель Сколивского района, управляя квадроциклом "Бомбардир", проезжая по упомянутой горе, не справился с управлением,Ю и машина перевернулась.

В результате трое 15-летних пассажирок из Тернопольской области попали в хирургическое отделение Сколивской ЦРБ. Об этом сообщают в Нацполиции.

"Одна из пострадавших 2003 года рождения, жительница с. Озерная Зборовского района, получила ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб головы. У ее сверстницы из  Тернополя диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Еще одна 15-летняя  тернополянка получила ЗЧМТ и сотрясение головного мозга", – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее в Ровенской области, на автодороге Киев-Ковель, произошло ДТП с участием квадроцикла "Honda" и автомобиля "Volkswagen Touareg". В результате аварии травмы получили семь человек.

Также в Ровно трое подростков на квадроцикле попали в ДТП. В результате погиб 17-летний парень.
ДТП, Львов, захар беркут, Славское

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"Сегодня"

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