Три подростка травмировались в ДТП, катаясь на квадроцикле в Карпатах
Авария произошла на горе "Захар Беркут" в Сколивском районе Львовской области
Во Львовской области на горе "Захар Беркут" в селе Славское Сколивского района в результате ДТП три девушки получили травмы. Авария произошла 9 мая, около 14.00.
Как оказалось, 42-летний житель Сколивского района, управляя квадроциклом "Бомбардир", проезжая по упомянутой горе, не справился с управлением,Ю и машина перевернулась.
В результате трое 15-летних пассажирок из Тернопольской области попали в хирургическое отделение Сколивской ЦРБ. Об этом сообщают в Нацполиции.
"Одна из пострадавших 2003 года рождения, жительница с. Озерная Зборовского района, получила ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб головы. У ее сверстницы из Тернополя диагностировали ЗЧМТ, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Еще одна 15-летняя тернополянка получила ЗЧМТ и сотрясение головного мозга", – сообщает департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Ранее в Ровенской области, на автодороге Киев-Ковель, произошло ДТП с участием квадроцикла "Honda" и автомобиля "Volkswagen Touareg". В результате аварии травмы получили семь человек.
Также в Ровно трое подростков на квадроцикле попали в ДТП. В результате погиб 17-летний парень.
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