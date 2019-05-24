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На легендарный "тоннель любви" выделили миллион гривен

24 мая, 13:11

Деньги были выделены из средств местной общины


Одно из самых романтических мест Украины – "тоннель любви" в Ровенской области, хотят оборудовать к туристическому сезону и сделать из него место паломничества для влюбленных. Для этого местная община выделила миллион гривен.

"Тоннель любви" возник в лесу вокруг железнодорожной колеи, где поезда подрезали ветки деревьев. Его называют природным феноменом, сюда массово едут, чтобы дать клятву верности или признаться в любви.

"Оборудованы беседки для туристов. Фотозона для проведения съемок. Оборудована стоянка для автомобилей, автобусов и места для торговли", – рассказал заместитель Клеванского поселкового совета Владимир Мокляк.

Ранее сайт "Сегодня" писал о самых привлекательных для туристов местах Украины. Кроме ровенского Тоннеля любви, сюда попали "приманка" из Киева, курорты Карпат и гетманская столица в Батурине, превращенная в "украинский Версаль".

Также мы сообщали о том, как "Тоннель любви" атаковали бобры – они соорудили большую хижину и целую систему дамб, а также свалили десяток деревьев, которые образуют проезд.

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Тег финансы, тоннель любви, ровенская область

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Сегодня

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