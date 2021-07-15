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На Львовщине чинят самую длинную трассу Украины – как это выглядит (фото)

15 июля 2021 10:58

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

"Большая стройка" Зеленского пройдется по всей протяженности "Дороги Единства" в Львовской области

"Дорога Единства" свяжет восток и запад Украины

"Дорога Единства" свяжет восток и запад Украины

Автомобильную дорогу М-30 Стрый – Изварино, известную как "Дорога Единства", отремонтируют по всей протяженности на Львовщине – в общей сложности через эту область проходит 42 км дороги. Будут капитально отремонтированы также пять мостовых переходов. В целом трасса протяженностью 1400 км протянется через всю страну и соединит западные области с восточными.

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Об этом сообщила Львовская ОГА. Дорожники начали работы от границы Ивано-Франковской и Львовской областей и двинулись в сторону Ходорова. Ремонт ведется в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Ремонт трассы М-30 в Львовской области

Ремонт трассы М-30 в Львовской области

На трассе работают сразу несколько бригад, привлечены 170 единиц техники. Уже заасфальтированы в нижнем слое 12 км, а на двух мостах в Жидачеве и Залесках демонтируют разрушенные элементы конструкций.

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Ремонт трассы М-30 в Львовской области

Ремонт трассы М-30 в Львовской области

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"Дорога Единства" – это один из важных инфраструктурных объектов не только Львовщины, а и страны в целом, ведь дорога Стрый – Изварино – кратчайший и оптимальный маршрут, которым уже скоро можно будет комфортно добраться от Львовщины до Луганщины", – сказал спикер Службы автомобильных дорог во Львовской области Иван Бондарь.

Ремонт трассы М-30 в Львовской области

Ремонт трассы М-30 в Львовской области

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Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что магистраль М-30 Стрый – Изварино планируется открыть к 30-й годовщине Независимости.

А о том, когда в Украине могут появиться платные дороги, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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