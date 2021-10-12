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На Львовщине COVID пациенты могут продолжить лечение дома. Кислородные концентраторы разрешили брать собой

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
12 октября, 05:30
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За счет государственной субвенции приобрели 1 520 кислородных концентраторов
Пациенты, которые подписали декларацию с семейным врачом, получают концентратор для лечения бесплатно. Коллаж: "Сегодня"
Пациенты, которые подписали декларацию с семейным врачом, получают концентратор для лечения бесплатно. Коллаж: "Сегодня"

С понедельника, 11 октября пациенты с COVID-19, которые после выписки из больницы все еще нуждаться в кислородной терапии, смогут получить кислородные концентраторы у своих семейных врачей.

Об этом сообщил департамент здравоохранения Львовской ОГА.

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Кислородные концентраторы уже распределены между учреждениями здравоохранения Львовщины. Пациенты, которые подписали декларацию с семейным врачом, получают концентратор для лечения бесплатно.

"Кислородные концентраторы являются важной частью лечения COVID-19 в сложных случаях. И от их наличия или отсутствия часто зависит жизнь больного", — сообщил директор департамента Орест Чемерис.

Кислородный концентратор
Кислородный концентратор

За счет государственной субвенции на Львовщине приобрели 1 520 кислородных концентраторов.

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Во Львове ужесточат карантин

Ранее мы сообщали, что во Львове ужесточат карантинные ограничения. Введут обязательную вакцинацию для работников предприятий торговли и общепита, а школы переведут на дистанционное обучение.

"К сожалению, мы наблюдаем динамику распространения коронавируса во Львове, в Украине. Поэтому мы приняли решение, что с 18 октября на неделю детей 5-11 классов отправляем на дистанционное обучение",– заявил Андрей Садовой – мер Львова.

По словам Садового, потом будет неделя осенних каникул, благодаря этому получится где-то 2 с половиной недели для того, что разорвать волну заболеваемости. Университетам тоже советуют перевести обучение студентов в онлайн.

Ограничения для бизнеса

Городской глава отметил, что бизнес также ждет ряд ограничений, все работники должны быть вакцинированы.

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"Сегодня-завтра мы примем следующие решения по бизнесу. Должна быть обязательная вакцинация работников учреждений торговли, заведений питания", – добавил Садовой.

По его словам, Львов плавно подходит к норме, которая есть во многих европейских странах – у посетителей кафе и ресторанов должны быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о негативном ПЦР-тесте.

"Это не будет введено во Львове в ближайшие дни, так как уровень вакцинации значительно меньше, чем в других странах. На сегодня где-то треть населения нашего города уже вакцинированы", — отметил Садовой.

Ранее мы писали:

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Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 198 086
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 609 047
Всего введенных доз 13 807 133
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