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На Львовщине на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД – Аваков

1 апреля, 19:44

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Украине оборудуют 15 подобных пунктов

В четверг, 1 апреля, во Львовской области на постоянное дежурство заступила первая бригада Авиационной системы МВД.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Как и обещали с Министерством здравоохранения, сегодня на Львовщине в рамках Единого аэромедицинского пространства стал на дежурство вертолет ЕС-145 с медицинским модулем, который будет экстренно помогать населению шести западных областей. В состав входит экипаж и медицинская бригада. Далее – Киевщина и вся Украина", – заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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По его словам, одна из основных задач такой системы – медицинская помощь и тушение пожаров. Вертолетами и самолетами будут управлять пилоты, прошедшие специальную подготовку.

Напомним, что ранее Аваков представил карту, на которой показал где именно будут располагаться 15 пунктов постоянного базирования. Один пункт базирования будет покрывать расстояние в 350 километров.

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На дежурстве будет 57 вертолетов Airbus – Н145, большие Super Puma и маневровые Н125, а также отечественные Ми-8 и Ми-2. Кроме того, будут привлечены самолеты Антонов и Diamond.

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Ранее мы сообщали, что согласно данным МВД десяти участникам беспорядков 20 марта у Офиса президента сообщено о подозрении. Им грозит длительный уголовный срок.

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МВД самолет Львов авиация
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