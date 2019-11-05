На Львовской таможне спасли от гибели 13 питонов

Теплолюбивых рептилий перевозили из Польши в Украину в холодильнике

/ Фото: Pixabay

"Живой груз", который мог попасть в "недобрые" руки и привести к непоправимым последствиям, задержали работники таможни.

"Сегодня в пункт пропуска "Краковец – Корчева" из Польши прибыл 27-летний житель Черновицкой области. Водитель Mercedes-Sprinter избрал полосу "зеленый коридор". Однако во время таможенного контроля в багажном отделении микроавтобуса таможенники увидели холодильник, где в шести мешках находились 13 живых питонов", – сообщает пресс-служба Львовской таможни ГФС.

Буковинец заверил, что его попросили перевезти холодильник, но о змеях он, якобы, ничего не знал. Учитывая опасный способ перевозки, некоторые из пресмыкающихся были в критическом состоянии. Сейчас их изъяли и передали на хранение в зоопарк.

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В отношении гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных статьей 471 Таможенного кодекса Украины. Дело направят в суд.

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Напомним, недавно львовские таможенники изъяли партию из 99 норковых шкур, которые украинка пыталась ввезти из Польши.

Ранее рейсовый автобус, набитый контрабандой, задержали на границе с Польшей. Во время проверки на пропускном пункте "Шегини" пограничники нашли 2000 килограммов мясной и молочной продукции, а также 120 литров различных напитков.

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