На месте теракта в Луцке криминалисты будут до утра искать улики

По словам Геращенко, впереди большая работа по восстановлению всей картины событий

Криминалисты будут работать на месте теракта в Луцке всю ночь для выявления всевозможных улик и определения возможных сообщников злоумышленника.

Реклама

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела", - написал он на своей страничке в Facebook.

Напомним, что после того, как президент Украины Владимир Зеленский по телефону уговорил захватчика освободить заложников, выполнив его требования, Максим Кривош практически сам сдался полиции. После этого начался штурм. Все 13 заложников были освобождены без единого выстрела. Раненых среди них нет.

В тренде Трагедия на украинском курорте: в Затоке водным скутером убило мужчину

Также силовики показали арсенал оружия, который изъяли у "луцкого террориста". Теперь местный суд изберет Максиму Кривошу меру пресечения.

Реклама

А тем временем в Харькове уже был задержан и вероятный сообщник "луцкого террориста". В ходе обыска у него были изъяты несколько единиц оружия, патроны, взрывчатка.

Видео: PavlovskyNews

Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама