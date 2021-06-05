На международной трассе возле Ровно ДТП: двое погибших и двое травмированных (фото)

Спасателям пришлось доставать одного из водителей с искореженного транспортного средств – пострадавших госпитализировали

В субботу, 5 июня, на международной трассе Киев-Чоп недалеко от Ровно произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

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Об этом сообщает "Сегодня".

На дороге столкнулись Mitsubishi Outlender и Seat Inca, в результате два человека погибли в аварии, еще два получили серьезные травмы.

В ДТП под Ровно погибли два человека / Фото: Владимир Миколайчук, "Сегодня"

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В пресс-службе управления ГСЧС в Ровенской области сообщили, что в ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Seat Inca. Водитель Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

Спасатели сообщили, что деблокировали из искореженного транспортного средства водителя, а также отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах.

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Фото: пресс-служба ГСЧС

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

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Ранее мы сообщали, что в селе Акимовка Оратовской территориальной общины Винницкой области женщина за рулем насмерть сбила бывшего сожителя и скрылась с места преступления. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

Напомним, что на Волыни в Луцком районе водитель грузовика Renault RVI сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.