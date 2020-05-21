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На охваченной коронавирусом Буковине депутат требовал взятку

21 мая, 12:38

Руслан Ровик

Депутат в сговоре с местными чиновниками требовал взятку за разрешение на аренду земли

В Черновицкой области депутата Хотынского городского совета задержали в момент получения взятки.

Как сообщили в областной прокуратуре, задержанного подозревают по статье о пособничестве при "получении неправомерной выгоды служебным лицом, занимающим ответственное положение, совершенное в интересах третьих лиц".

По данным следствия, депутат вступил в сговор с представителями местного самоуправления одного из райцентров и получил от иностранца, проживающего на Буковине, четыре тысячи долларов за позитивное решение о передаче в долгосрочную аренду земли площадью 2,2 гектара.

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19 мая под процессуальным руководством прокуратуры сотрудники Службы безопасности Украины задержали подозреваемого в момент передачи ему оговоренной суммы.

Напомним, ранее руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5 440 долларов.

Также мы сообщали о законе об обличителях корупции в Украине , который предполагает, что каждый человек сможет заработать на коррупционерах. Документом установлено вознаграждение для обличителей, а также целый ряд гарантий. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

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земля взятка коррупция СБУ аренда депутат прокуратура буковина черновицкая область

Источник: Сегодня

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