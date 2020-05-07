На охваченной коронавирусом Буковине ослабляют карантин: что разрешат с 12 мая

В регионе будет действовать адаптивный карантин

В Черновицкой области, в которой коронавирусом уже заразились 2048 человек, все же смягчат карантин. Об этом в Facebook рассказал председатель Черновицкой областной госадминистрации Сергей Осачук.

Итак, с 12 мая на Буковине будет действовать адаптивный карантин и все решение о его смягчении будет принимать областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Мы провели уже консультации с нашими эпидемиологами, которые считают, что мы можем с 12 мая открыть парки и скверы для прогулок. Но находясь в парках и скверах нужно соблюдать социальной дистанции 1,5-2 метра", – рассказал чиновник.

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При этом, по его словам, в парках не будут работать зоны детских развлечений и детские площадки.

"Эпидемиологи считают, что трудно проконтролировать активное поведение ребенка. Они могут касаться поверхностей неконтролируемых и поэтому может возникать опасность заразиться", – отметил Осачук.

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Видео: Сергей Осачук, Facebook

Позже, в зависимости от ситуации, будут рассматриваться снятия других карантинных ограничений.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах на поправку идет больная COVID-19 пятилетняя девочка.

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Также смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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