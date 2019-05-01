На окраине Львова произошло ДТП с участием иностранца

Водителя вытаскивали спасатели с помощью спецтехники

Во Львове случилось ДТП с участием иностранца. Нетрезвый поляк на автомобиле BMW врезался в рекламный щит. Из-за сильного удара металлическая конструкция упала и разбила машину. Поэтому водителя спасателям пришлось вытаскивать из машины с помощью спецтехники.

После этого мужчину госпитализировали в местное отделение полиции. Очевидцы рассказывают, автомобиль мчался по городу со скоростью свыше 100 километров в час. Рядом с рекламным щитом находится остановка общественного транспорта, но во время ДТП людей на ней не было.

Поэтому, кроме самого нарушителя, никто не пострадал.

Напомним, сегодня, первого мая, на международной трассе Киев – Чоп, недалеко от Ровно, произошли серьезные ДТП, которые на некоторое время парализовали движение по магистрали. Как сообщил корреспондент "Сегодня" с места происшествия, авария случилась недалеко от села Грушвица Вторая в Ровенском районе: фура, груженая яблоками, не удержалась на мокрой дороге – ее тяжелую машину занесло на встречную полосу.

Кроме этого, в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Авария случилась на Харьковском шоссе, где столкнулись Suzuki и Fiat. Как выяснилось, "итальянец" двигался по Харьковскому шоссе в сторону проспекта Николая Бажана, когда Suzuki попытался совершить поворот на светофоре.

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