На озере Свитязь в Волынской области утонули двое детей

Мальчики из Львовской области пошли купаться без присмотра родителей

Фото: Т. Самотый

На Волыни в одном из сел Шацкого района погибли дети. Вчера, 3 июля, около 18:30 на озере Свитязь два мальчика девяти и 10 лет пошли купаться без присмотра родителей и не вернулись.

"На поиски детей были направлены трое сотрудников отделения аварийно-спасательных работ поселка Шацк на моторной лодке. Они и обнаружили тела погибших детей – жителей Львовской области", – сообщают в ГСЧС.

Трагедия произошла в тот момент, когда взрослые распаковывали сумки. Погибшими оказались сын и племянник одного из взрослых.

Напомним, недавно во Львовской области возле одного из сел Николаевского района погиб ребенок. Полицейские установили, что 12-летний мальчик нырнул в озеро лесного массива и не выплыл. Тело было извлечено из воды местными жителями.

Также сообщалось, что в Украине с начала текущей недели утонули 22 человека. По данным спасателям, только за прошлые сутки в Черновицкой, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Донецкой и Львовской областях погибли 10 человек. Всего с начала года на водоемах страны уже утонул 671 человек, из которых 72 – дети. Спасти от смерти удалось 239 людей, в том числе 33 ребенка.

Ранее мы сообщали, что на одном из городских пляжей Чернигова за три дня утонули двое детей. Тело девятилетнего Назара обнаружили в нескольких метрах от берега, а с другой стороны пляжа нашли мертвым 15-летнего подростка.

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