На популярном курорте Украины на карантин закрылись все санатории

По словам мэра, такого в городе раньше никогда не было

Из-за карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19 в стране, в курортном городе Трускавец во Львовской области закрыли все санатории. Об этом рассказал мэр города Андрей Кульчинский, сообщает Zruchno.Travel.

"У нас в Трускавце сейчас беспрецедентная ситуация. Закрыты все бюветы, санатории, гостиницы, пансионаты. Ни одного отдыхающего официально нет. Такого никогда раньше не было. Есть свои особенности карантинного режима в других городах, но такого, как в Трускавце и в других курортных городах, больше нигде нет в Украине", – заявил он.

Мэр отметил, что из-за сокращения бюджетных поступлений от туризма город ждет сложный год.

Реклама

"Для нас это большой вызов и в части резкого уменьшения налоговых поступлений. Люди потеряли работу. Многие ушли в отпуск за свой счет. Есть социальная напряженность по этому поводу. Поэтому мы начали мероприятия по экономии бюджетных средств", – добавил он.

Напомним, еще в марте из-за COVID-19 на карантин закрыли горнолыжный курорт "Буковель". Туристов в комплексе уже не принимают, закрыты все сервисы.

Также мы сообщали, что первый случай заражения коронавирусом подтвердили в городе-курорте Косов в Ивано-Франковской области.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама