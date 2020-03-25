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На популярном курорте Украины зафиксировано первое подозрение на коронавирус

25 марта, 04:25

Татьяна Власенко

Жителей просят оставаться дома и не выходить без крайней необходимости

В городе Моршине (Львовская область) зафиксировано первое подозрение на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Моршинского горсовета.

"В связи с объявленными карантинными мероприятиями просим всех без крайней необходимости не выходить из домов и квартир. В случае необходимости выйти на улицу – избегайте скопления людей", – отмечается в сообщении.

Также в горсовете обращают внимание на то, что в зоне повышенной опасности находятся лица в возрасте свыше 60 лет – течение болезни у них часто проходит с осложнением и может привести к летальному исходу.

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"Призываем принять меры, чтобы ваши близкие пожилого возраста оставались дома и были обеспечены всем необходимым", – просят власти Моршина.

Отметим, город Моршин, население которого составляет порядка 6000 человек, является популярным бальнеологическим курортом Украины. В частности, там находятся много санаториев, которые пользуются популярность среди людей пожилого возраста.

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Напомним, ранее в Ивано-Франковской области 59 человек обратились в больницы, и медики заподозрили у них наличие коронавируса. Как сообщил заместитель начальника областного департамента здравоохранения Владимир Чемный, 23 человека получили негативные результаты проверок, еще у пяти инфицирование подтвердилось.

А во Львовской областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 40 пациентов, еще 39 человек – на самоизоляции.

В то же время в регионы были доставлены тесты на коронавирус и спецзащита для врачей. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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