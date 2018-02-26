ФОТОФАКТ. На Прикарпатье автомобиль едва не сорвался в пропасть

Вчера, 14:12

Водитель не справился с управлением и слетел с дороги


На месте аварии. Фото: dtp.kiev.ua

На месте аварии. Фото: dtp.kiev.ua

На месте аварии. Фото: dtp.kiev.ua

На Прикарпатье, в районе города Ворохта, водитель легковушки не справился с управлением и завис над пропастью,  "глубиной" около 15 метров. К счастью, колесо развернулось так, что машина не скатилась вниз. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Для водителя все  обошлось без тяжёлых травм. На месте работала патрульная полиция. Автомобиль доставали с помощью эвакуатора.

Напомним, недавно 17-летняя жительница Ровно, управляя квадроциклом, врезалась в автомобиль "ЗИЛ", припаркованный на обочине. Затем машина влетела в придорожное дерево. В результате столкновения 17-летний пассажир скончался от травм. Еще одна пассажирка квадроцикла, 17-летняя жительница Ровно, была госпитализирована с открытым переломом бедра. В больницу попала и несовершеннолетняя водитель: у нее незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что  на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

Также мы писали, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка. После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.
ДТП, водитель, Прикарпатье, обрыв

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. На Прикарпатье автомобиль едва не сорвался в пропасть". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Машина чистила снег у рухнула в воду. Фото: satufa.ru

На Прикарпатье во время расчистки снега погиб экскаваторщик

Вчера, 11:39

Экскаватор перевернулся в отстойник для сбора воды  

Запад

Ребенок умер в карете "скорой". Фото: tvc.ru

Во Львове девочка на ледянке влетела под автомобиль

Вчера, 10:49

Ребенок скончался в карете скорой медицинской помощи
Загрузка...

Транспорт

Сто тысяч гривен в минуту Украина теряет из-за ДТП

Вчера, 03:23

При этом миллионы каждый год идут на ремонты дорог и дорожную разметку

Харьков

Фото: Pixabay

ДТП в Харьковской области: один человек погиб, четверо – пострадали

25 Февраля, 19:25

Обстоятельства происшествий устанавливает полиция

Запорожье

Фото: ГУ НП в Запорожской области

Смертельное ДТП возле Бердянска: столкнулись грузовик и легковушка

24 Февраля, 14:01

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением

Россия

Скрин видео

19-летний россиянин убил водителя маршрутки за то, что тот медленно ехал (видео 18+)

24 Февраля, 06:23

Никто из очевидцев потасовки не попытался ее пресечь
Загрузка...