ФОТОФАКТ. На Прикарпатье автомобиль едва не сорвался в пропасть

Водитель не справился с управлением и слетел с дороги

На Прикарпатье, в районе города Ворохта, водитель легковушки не справился с управлением и завис над пропастью, "глубиной" около 15 метров. К счастью, колесо развернулось так, что машина не скатилась вниз. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в соцсети Facebook.

Для водителя все обошлось без тяжёлых травм. На месте работала патрульная полиция. Автомобиль доставали с помощью эвакуатора.

Напомним, недавно 17-летняя жительница Ровно, управляя квадроциклом, врезалась в автомобиль "ЗИЛ", припаркованный на обочине. Затем машина влетела в придорожное дерево. В результате столкновения 17-летний пассажир скончался от травм. Еще одна пассажирка квадроцикла, 17-летняя жительница Ровно, была госпитализирована с открытым переломом бедра. В больницу попала и несовершеннолетняя водитель: у нее незначительные травмы.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли четверо молодых людей.

Также мы писали, что на Прикарпатье водитель Audi насмерть сбил ребенка. После ДТП мужчина сбежал с места происшествия, а тело погибшего мальчика бросил у реки.