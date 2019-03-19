На Прикарпатье автомобиль слетел с дороги и застрял между деревьями
Пострадала женщина – водитель BMW, второй участник аварии сбежал, бросив свои "бляхи" на дороге
На Прикарпатье столкнулись две легковушки. В результате аварии травмировалась женщина-водитель.
"Сегодня, 19 марта, около 10:30 медики и сообщили, что в городе Тысменица произошло ДТП. Когда полицейские приехали на место аварии, то выяснили, что один из участников дорожного движения убежал", – сообщают в пресс-службе Нацполиции.
Предварительно установлено, что автомобиль Opel Astra на иностранной регистрации не выбрал безопасную скорость и врезался в автомобиль BMW, который двигался по той же полосе.
Из-за столкновения BMW съехал в кювет и врезался в дерево. Автомобиль опрокинуло на бок. В результате водитель BMW получила легкие телесные повреждения, а водитель Opel, забрав все документы и личные вещи, скрылся в неизвестном направлении, бросив свой автомобиль. Сейчас его разыскивают группы реагирования патрульной полиции.
Ранее сайт "Сегодня" писал ,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.
Кроме этого, мы писали, чтоДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.
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