На Прикарпатье автомобиль слетел с дороги и застрял между деревьями

Пострадала женщина – водитель BMW, второй участник аварии сбежал, бросив свои "бляхи" на дороге

Фото: Нацполиция

На Прикарпатье автомобиль слетел с дороги и застрял между деревьями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e0/e17/5c90e0e170152.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e0/e17/5c90e0e170152.jpg 2019-03-19T14:32:00+02:00 Запад Пострадала женщина – водитель BMW, второй участник аварии сбежал, бросив свои "бляхи" на дороге









На Прикарпатье столкнулись две легковушки. В результате аварии травмировалась женщина-водитель.

"Сегодня, 19 марта, около 10:30 медики и сообщили, что в городе Тысменица произошло ДТП. Когда полицейские приехали на место аварии, то выяснили, что один из участников дорожного движения убежал", – сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Предварительно установлено, что автомобиль Opel Astra на иностранной регистрации не выбрал безопасную скорость и врезался в автомобиль BMW, который двигался по той же полосе.

Из-за столкновения BMW съехал в кювет и врезался в дерево. Автомобиль опрокинуло на бок. В результате водитель BMW получила легкие телесные повреждения, а водитель Opel, забрав все документы и личные вещи, скрылся в неизвестном направлении, бросив свой автомобиль. Сейчас его разыскивают группы реагирования патрульной полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал ,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Кроме этого, мы писали, чтоДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

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