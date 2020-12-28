На Прикарпатье больные диабетом могут остаться без инсулина: видео

В Ивано-Франковской области пациенты с диабетом могут остаться без инсулина. В Калуше аптеки уже частично прекратили бесплатную выдачу препарата.

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"Сегодня" разбирались, почему люди не могут получить гарантированные государством лекарства.

Так, в некоторых аптеках отказываются выдавать бесплатно инсулин, несмотря на рецепт от врача. Можно только купить.

"Сказали что нет финансирования, закончились деньги, а в долг они не дают", рассказала жительница села Пийло Ирина.

Аптек, где инсулин отпускают бесплатно, в Калуше четыре. Журналисты вместе с женщиной отправились на поиски лекарств. В одной аптеке удалось получить препарат.

Видео: Сегодня

Бесплатное обеспечение инсулином – государственная программа, на которую из бюджета выделяют деньги. Из них аптеки получают компенсацию за проданный препарат. Но сейчас, говорят местные чиновники, средств получили вдвое меньше.

"Из государственного бюджета должно покрываться полностью стоимость инсулина для людей. На 1 декабря у нас долг по аптекам 1 млн 500 грн", – сказала замглавы Калушской ОТГ Надежда Гуш.

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В то же время в областном Департаменте здравоохранения заявили, что местные бюджеты должны покрывать часть стоимости препарата.

"В этом году субвенции выделили более 65%. А что касается Калуша в частности, то почему они могут посчитать, что у них есть выдачи только на 54 процента? Может потому, что стоимость рецепта в Калушском районе является одной из самых высоких в области", – добавила эксперт по эндокринологии Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Оксана Марусин.

Местные чиновники нашли деньги и выделили аптекам миллион гривен. Долг остался, но фармацевты возобновили выдачу лекарств.

Напомним, ранее мы писали, что Минздрав в 2021 году планирует ввести электронный рецепт на ряд медицинских препаратов, в том числе на инсулин.

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