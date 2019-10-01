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На Прикарпатье будут судить замкомандира воинской части

1 октября, 15:10

Из-за его действий Минобороны Украины потеряло более 3 тысячи квадратных метров

/ Фото: Pixabay

На Прикарпатье будут судить заместителя командира воинской части за незаконную передачу земли в коммунальную собственность. Об этом сообщают в ГБР.

На днях в суд направили обвинительный акт относительно этого военнослужащего. Установлено, что военнослужащий, выполняя обязанности командира воинской части, подписал документ о переводе 3 тыс. квадратных метров земли Минобороны из государственной в коммунальную собственность.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Ранее в сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира Ровенского военного полигона.

Также в Ровенской области на взятке погорели врач и командир. Деньги полагались за положительное прохождение медико-социальных экспертиз и присвоение групп инвалидности.

Ранее во Львове арестовали нацгвардейца, который избивал младшего по званию

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земля суд Прикарпатье командир

Источник: Сегодня

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