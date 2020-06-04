На Прикарпатье COVID-19 набирает обороты: мэр Ивано-Франковска назвал причину

По словам Марцинкива, люди «слишком сильно расслабились»

В Ивано-Франковской области, где коронавирусом заразились медики онкоцентра, растет число больных COVID-19. Опасную инфекцию в регионе подхватил 1491 человек.

Ситуацию прокомментировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, это связано с тем, что люди "слишком расслабились".

"К сожалению, есть увеличение количества пациентов, поступающих в больницу. В ГКБ №1 в сутки с подозрением поступили 11 пациентов, в ЦГКБ – 7 пациентов, еще 2 франковцы госпитализированы в областную инфекционную и 2 в легочный диспансер. К сожалению, имеем рост. Это значит, что мы слишком сильно расслабились", – заявил он.

Видео: Руслан Марцинкив, Facebook

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Марцинкив отметил, что ослабление карантина – это правильно. Но при этом он призвал людей пожилого возраста ограничить поездки в общественном транспорте. Особенно до 10:00 и после 16:00.

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"Извините, но дайте возможность людям, которые хотят добраться до своей работы, а потом домой", - подытожил мэр.

Напомним, за прошлые сутки, 3 июня в Украине зафиксировали рекордное количество новых заболевших COVID-19 – 588. Всего за время эпидемии инфицировано 25 411 человек.

А тем временем в Украине снова ослабляют карантин.

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