На Прикарпатье даже под снегом находят грибы
Биологи сенсации в этом не видят, а объясняют это "чудо" природной закономерностью
На Прикарпатье даже зимой не заканчивается сезон "тихой охоты". Правда, чтобы найти боровики, надо подняться высоко в горы.
"Да, я иду за грибами. И я их сейчас найду. Смотрите сюда, мои друзья, какие грибочки растут сейчас, зимой, в лесу" - это видео грибника Юрия вызвало огромный ажиотаж ажиотаж в соцсетях.
Вот эти грибочки Юрий нашел накануне. Берег до приезда съемочной группы "Сегодня" в морозилке. Теперь вместе с нами отправляется в горы. И буквально через несколько минут – первая находка.
Юрий рассказывает, что искать грибы надо уметь. Но биологи сенсации в этом не видят, но объяснили, откуда посреди зимы берутся грибы.
"Это довольно часто случается, когда теплая влажная осень и грибы плодоносят, потом идет похолодание, выпадает снег, и, собственно, грибы оказываются под снегом. Грубо говоря, они, как в холодильнике или в морозильной камере", – говорит Андрей Заморока, кандидат биологических наук.
Впрочем, есть грибы, которые действительно растут зимой. Вешенку на дереве в собственном саду Юрий выращивал целых четыре месяца. Не помешали ни снег, ни морозы.
"Ого, она не маленькая, смотрите. Вешенку можно есть сырую, но не рекомендую. Но у нее полностью нормальный вкус", – говорит Юрий Соломченко, грибник.
Найденные зимой грибы от осенних ничем не отличаются. Они такие же ароматные и без червей. Кстати, готовить из них можно тоже все, но лучше всего идут на грибной суп или соус.
Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям.
Также сообщалось о том, как собирать грибы правильно.
Добавим, что начала 2018 года в Украине грибами отравились 174 человека, 11 врачам спасти не удалось. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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