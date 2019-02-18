На Прикарпатье даже под снегом находят грибы

Биологи сенсации в этом не видят, а объясняют это "чудо" природной закономерностью

Фото: ecolog-ua.com

На Прикарпатье даже под снегом находят грибы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aad/b2e/5c6aadb2eb9e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aad/b2e/5c6aadb2eb9e7.jpg 2019-02-18T15:08:08+02:00 Запад Биологи сенсации в этом не видят, а объясняют это "чудо" природной закономерностью

На Прикарпатье даже зимой не заканчивается сезон "тихой охоты". Правда, чтобы найти боровики, надо подняться высоко в горы.

"Да, я иду за грибами. И я их сейчас найду. Смотрите сюда, мои друзья, какие грибочки растут сейчас, зимой, в лесу" - это видео грибника Юрия вызвало огромный ажиотаж ажиотаж в соцсетях.



Вот эти грибочки Юрий нашел накануне. Берег до приезда съемочной группы "Сегодня" в морозилке. Теперь вместе с нами отправляется в горы. И буквально через несколько минут – первая находка.



Юрий рассказывает, что искать грибы надо уметь. Но биологи сенсации в этом не видят, но объяснили, откуда посреди зимы берутся грибы.



"Это довольно часто случается, когда теплая влажная осень и грибы плодоносят, потом идет похолодание, выпадает снег, и, собственно, грибы оказываются под снегом. Грубо говоря, они, как в холодильнике или в морозильной камере", – говорит Андрей Заморока, кандидат биологических наук.

Впрочем, есть грибы, которые действительно растут зимой. Вешенку на дереве в собственном саду Юрий выращивал целых четыре месяца. Не помешали ни снег, ни морозы.



"Ого, она не маленькая, смотрите. Вешенку можно есть сырую, но не рекомендую. Но у нее полностью нормальный вкус", – говорит Юрий Соломченко, грибник.



Найденные зимой грибы от осенних ничем не отличаются. Они такие же ароматные и без червей. Кстати, готовить из них можно тоже все, но лучше всего идут на грибной суп или соус.

Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям.

Также сообщалось о том, как собирать грибы правильно.

Добавим, что начала 2018 года в Украине грибами отравились 174 человека, 11 врачам спасти не удалось. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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