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На Прикарпатье дотла сгорела 130-летняя церковь: фото

20 августа, 08:14

Церковь Введения во храм Пречистой Девы Марии была построена в 1889 году

Фото: Виталий Мацецкий/Facebook

Фото: Виталий Мацецкий/Facebook

В селе Новоселица Ивано-Франковской области несколько часов горело деревянное здание церкви Введения во храм Пречистой Девы Марии 1889 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Сообщение о пожаре поступило спасателям 19 августа в 16:45. Первыми к месту пожара прибыли пожарные местной пожарной команды джур. При этом горела полностью вся церковь.

 

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"В 17:35 пожар церкви на площади 252 м кв. локализован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Ilya Naymushin

В 19:40 пожар ликвидировали.

К тушению пожара привлекались семь единиц техники, из них шесть автоцистерн, 19 человек личного состава.

Напомним, в ночь на 17 августа произошел масштабный пожар в одесской гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек и 10 человек пострадали. 

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии

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пожар церковь Ивано-Франковская область

Источник: Сегодня

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