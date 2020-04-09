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На Прикарпатье – еще две смерти от коронавируса: что о них известно

9 апреля, 16:01

Тина Наринецкая

У зараженных были сопутствующие заболевания

В Ивано-Франковской области от коронавирусной инфекции умерли еще двое людей – мужчина и женщина. Об этом во время брифинга рассказал главный санитарный врач в регионе Руслан Савчук.

Женщина оказалась жительница Надворной, ей было 77 лет. Как выяснилось, в больницу она обратилась еще 22-го марта. Тогда ей поставили диагноз – двусторонняя пневмония. Состояние женщины медики оценивали как средней тяжести и лечили ее антибиотиками. Потом ей стало только хуже, а 8 апреля пенсионерка умерла. Кроме того, у женщины было сопутствующее заболевание. Контактировал с умершей ее сын.

А в Ивано-Франковске от COVID-19 умер мужчина. Выяснилось, что он заболел 24-го марта: у него были одышка, приступы удушья ночью, кашель и повышенная температура. К медикам мужчина обратился 27-го марта. Сначала ему назначили пятидневное лечение, но 30 марта мужчину пришлось госпитализировать. В больнице состояние больного только ухудшалось и началась дыхательная недостаточность. У пациента тоже были сопутствующие заболевания.

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В обоих случаях, по словам Руслана Савчука, сейчас проводят эпидрасследование.

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Отметим, что на данный момент в Ивано-Франковской области подтвердили 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 15 из этих случаев оказались летальными.

На данный момент в стране официально подтверждено 1892 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 45 человек выздоровели, еще для 57 – диагноз оказался смертельным.

Также мы сообщали, что в Украине разработали высокоточные тесты на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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