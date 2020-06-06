На Прикарпатье голодные дети вызвали полицию: мать не кормила

В Ивано-Франковской области сотрудники полиции Тисменницкого района получили вызов от 11-летнего мальчика, который просил помочь ему и сестричке.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, мальчик рассказал копам, что мать постоянно оставляла их без присмотра и в тот день не кормила детей.

"В помещении 35-летней жительницы Тысменницы они застали заплаканных голодных детей, а их мать с трудом пришла в себя после пьянки. В доме не было никаких продуктов, но женщину это не волновало", - говорится в сообщении.

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Женщина решила выгнать детей во двор, что они не докучали ей своими проблемами. Раньше она отправила самого младшего ребенка, трехлетнего сына, к отцу в другой район Прикарпатья.

Оказалось, что и отец не слишком заботился о детях, зато отдавал предпочтение алкоголю.

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За невыполнение обязанностей по воспитанию детей на женщину составили админпротокол, а детей на некоторое время перевезли к бабушке.

В Николаеве, где коронавирусом заражаются целые семьи, на карантин закрыли интернаты. Теперь 160 детей снова вернули в неблагополучные семьи.

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В Одесской области полицейские забрали из кризисной семьи восьмерых детей, мать которых тратила "детскую" помощь от государства на собственные нужды.

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