На Прикарпатье готовятся к фестивалю "Ретро Круиз"

В столице Прикарпатья – Ивано-Франковске 28 сентября, впервые в Западной Украине пройдет фестиваль "Ретро Круиз".

Программа фестиваля включает традиционный велопарад, посещение Дворца Потоцких и музея города. Также будет пикник-чаепитие в одной из красивейших усадеб Франковска – Franciszek Romaszkan, награждение лучших образов праздника и джазовое танцевальное шоу в пассаже Гартенберг.

"Решение провести Ретро Круиз в Ивано-Франковске – это результат ряда непредсказуемых событий. Я прочитала роман "Феликс. Австрия" Софии Андрухоіич, и заочно влюбилась в этот город. Потом приехала сюда и узнала о крутых локальных проектах по сохранению исторических памятников, как "Франковск, который надо беречь" и Музей истории Франковска. Кроме того, велосипед здесь пользуется особым вниманием: думаю, у Франковска есть все задатки для того, чтобы стать активным велогородом Украины", – рассказывает организатор фестиваля Марианна Факас.

Реклама

Ко всему, гостей ждет презентация костюмов со съемок фильма "Виддана", созданного по мотивам книги "Феликс Австрия".

Добавим, что фестиваль "Ретро Круиз" был основан в 2011 году. С тех пор он успел вырасти до формата многотысячного фестиваля с большой музыкальной программой, выставками антиквариата и ярмаркой винтажа. Особенность и неотъемлеміе составляющие праздника – дресс-код в стиле ретро и велопробег.

А миссия "Ретро Круиза" – это знакомство украинцев и европейцев с историей культуры Украины последних двух веков. Ранее он проходил в Киеве и других городах.

Ранее сообщалось, что Рахове проводили гастрономический фестиваль-ярмарку "Гуцульская брындзя".

Напомним, недавно во Львове проходит крупнейшее событие кофейной индустрии – Lviv Coffee Festival. Фестиваль получил новую локацию – LEM Station, что в старом трамвайном депо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама