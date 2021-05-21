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На Прикарпатье грузовик упал в реку: есть жертвы и пострадавший (фото)

21 мая, 09:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Калушском районе произошло смертельное ДТП – что говорят в полиции об аварии

Грузовик, попавший в ДТП на Прикарпатье

Грузовик, попавший в ДТП на Прикарпатье / Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области грузовик вылетел с дороги и упал в реку. В результате два человека погибли, еще один пострадал.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Авария произошла вечером 20 мая в селе Шевченково Калушского района. Грузовик возил древесину.

Место ДТП на Прикарпатье

Место ДТП на Прикарпатье / Фото: Нацполиция

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По предварительной информации, водитель не справился с управлением и КамАЗ с моста упал в реку. На место прибыли полицейские, спасатели и медики. Водитель и один пассажир умерли, еще одного госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют все детали ДТП.

Напомним, в Николаевской области BMW слетел с дороги и перевернулся.

Кроме того, на трассе Харьков – Днепр произошло масштабное ДТП – столкнулись две фуры и пассажирский автобус.

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