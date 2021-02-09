На Прикарпатье грузовик въехал в микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие (фото)

В Ивано-Франковской области на автодороге государственного значения Н-10 Стрый-Черновцы-Мамалыга в районе села Павловка произошло смертельное ДТП.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 20-летний водитель автомобиля Mercedes Benz Ateo, выезжая со второстепенной дороги на главную, не учел дорожную обстановку, не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes Benz Sprinter. За рулем последнего находился 46-летний житель Калуша.

В результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса. Госпитализированы с травмами различной степени тяжести еще 13 пассажиров микроавтобуса.

Правоохранители проверили водителей на состояние опьянения – они оба были трезвые.

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Водителя грузовика задержали на месте аварии. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Вскоре следователи сообщат о подозрении жителю Павловки, а суд изберет меру пресечения.

Ранее мы сообщали, что на трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобус и снегоочистительная машина.

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Также напомним, в Одессе пьяный спровоцировал ДТП с 7 автомобилями.

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