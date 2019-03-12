В Украину из Чехии экстрадировали опасного преступника

22-летний парень два года находился в международном розыске за разбойное нападение

Фото: Нацполиция

В Украину из Чехии экстрадировали опасного преступника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/699/3b0/5c86993b03c22.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/699/3b0/5c86993b03c22.jpg 2019-03-12T06:23:00+02:00 Запад 22-летний парень два года находился в международном розыске за разбойное нападение

Полицейские в ходе спецоперации задержали уроженца Прикарпатья, который с 2017 года разыскивался за разбой.

"Речь идет о 22-летнем жителе Рогатынского района, который два года находился в международном розыске за совершение особо тяжкого преступления – разбойного нападения на территории Ивано-Франковской области. За такие действия прикарпатцу грозит до шести лет лишения свободы", – сообщают в полиции.

Информацию о том, что разыскиваемый может скрываться на территории Республики Чехия, правоохранители получили от чешских коллег.

Министерство юстиции Республики Чехии, рассмотрев соответствующий запрос, приняло решение об экстрадиции злоумышленника для привлечения к ответственности предусмотренного законодательством в Украине.

По прибытии на территорию Украины, подозреваемого доставили в изолятор временного содержания г. Ивано-Франковска.

Напомним, недавно в Украину экстрадировали львовянина, разыскиваемого за похищение автомобиля и задержанного в Андорре.

Ранее в Украину экстрадировали жительницу Ровно, которая нанесла многочисленные смертельные ножевые ранения своем бывшему мужу. Спрятав тело в кладовке, в туже ночь из аэропорта Борисполь она вылетела в Египет к любовнику, с которым познакомилась через соцсети. Полицейские объявили беглянку в международный розыск. Вскоре ее задержали компетентные органы Арабской Республики Египет.

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