В Украину из Чехии экстрадировали опасного преступника
22-летний парень два года находился в международном розыске за разбойное нападение
Полицейские в ходе спецоперации задержали уроженца Прикарпатья, который с 2017 года разыскивался за разбой.
"Речь идет о 22-летнем жителе Рогатынского района, который два года находился в международном розыске за совершение особо тяжкого преступления – разбойного нападения на территории Ивано-Франковской области. За такие действия прикарпатцу грозит до шести лет лишения свободы", – сообщают в полиции.
Информацию о том, что разыскиваемый может скрываться на территории Республики Чехия, правоохранители получили от чешских коллег.
Министерство юстиции Республики Чехии, рассмотрев соответствующий запрос, приняло решение об экстрадиции злоумышленника для привлечения к ответственности предусмотренного законодательством в Украине.
По прибытии на территорию Украины, подозреваемого доставили в изолятор временного содержания г. Ивано-Франковска.
Напомним, недавно в Украину экстрадировали львовянина, разыскиваемого за похищение автомобиля и задержанного в Андорре.
Ранее в Украину экстрадировали жительницу Ровно, которая нанесла многочисленные смертельные ножевые ранения своем бывшему мужу. Спрятав тело в кладовке, в туже ночь из аэропорта Борисполь она вылетела в Египет к любовнику, с которым познакомилась через соцсети. Полицейские объявили беглянку в международный розыск. Вскоре ее задержали компетентные органы Арабской Республики Египет.
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