На Прикарпатье из-за оползня может исчезнуть половина села: людей отселяют

В Ивано-Франковской области половина села Микуличин может исчезнуть из-за оползней и непогоды. Об этом рассказал секретарь Микуличинского сельского совета Петр Жиляк, сообщает Суспильне.

Реклама

По его словам, оползень произошел утром, между девятью и десятью часами.

"За жилым домом образовался оползень с горы, который перекрыл русло ручья. И там собирается вода. Объемы воды просто огромны. Воды собралось до 600 метров в длину, шириной метров 50 и глубиной метров минимум пять. Там очень большой объем воды", - говорит Петр Жиляк.

Сейчас отселены жители 150 домов.

Реклама / Фото: Суспільне

В тренде Жара и дожди: прогноз погоды на курортах Одесской области

"Это около 500 человек, которых поселили у людей, по родственникам, по оздоровительным комплексам. Принимаем все возможные меры, чтобы ликвидировать угрозу. (…) Угроза очень большая. Вода как пойдет вся сразу, это даже трудно представить, что будет. Одну третью или даже половину села может просто смыть", - добавил Жиляк.

В село прибыли представители подрывной службы, доложили властям об угрозе. Также здесь работают представители ГСЧС.

"Чтобы решить проблему, нужно очень большие болотные тракторы, которые смогут туда добраться и разобрать ту дамбу. Гарантии, что там будет все хорошо, никто дать не может. Но не принимать меры, когда 150 домов под угрозой уничтожения, нельзя. Эвакуированные люди завтра вернутся домой, потому что есть скот, есть земля. Не будет человек неделю сидеть по родственникам", - говорит Петр Жиляк.

Напомним, на Прикарпатье потоки воды разрушили мост через реку Ломницу, который семь лет восстанавливали после прошлого серьезного паводка 2008 года.

Реклама

Президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама