На Прикарпатье из-за полуразрушенного моста-призрака страдают местные жители

Сегодня, 05:56

Только за последние несколько дней аварийной переправе получили травмы два человека


В селе Фитьков в Ивано-Франковской области мост, который соединяет две части населенного пункта, находится в аварийном состоянии. Полуразрушенной переправе необходим ремонт, но ее нет в документах и на балансе сельсовета. Как решить проблему – узнавали журналисты "Сегодня".

На Зарике, отделенной мостом части Фитькова, живет почти две сотни человек. Этот мост – короткий путь к остальной части села, иначе приходится пройти в объезд 14 километров. Только за последние несколько дней на переправе травмы получили два человека. Чтобы обезопасить своих детей, родители перестали пускать их в школу. Теперь из-за аварийного моста тридцать местных школьников вторую неделю учатся дома.

Со своей проблемой к чиновникам местные жители обращаются годами. Но в местной объединенной общине объяснили, что мост не находится на балансе ни одного из сельских советов, более того, по документам его даже не существует. Ведь в конце 90-х люди построили его самостоятельно. Несмотря на это, местным все же обещают помочь. Сделать реконструкцию переправы обещают к концу следующей недели.

Напомним, не так давно на Прикарпатье, в Калушском раойне, обрушился автомобильный мост через речку Чечва, который соединяет селе Пийло и Довге Калушске.

Кроме того, о мост рухнул в Павлоградском районе Днепропетровской области. ЧП произошло в тот момент, когда по путепроводу ехал грузовик, перевозивший зерно.
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