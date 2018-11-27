На Прикарпатье из-за снегопада перевернулся автобус с пассажирами

Вчера, 16:39

В момент аварии в автобусе находилось около 20 пассажиров


Фото: полиция

Фото: полиция

Фото: полиция

Из-за сильного снегопада  произошла авария  на Прикарпатье. Как оказалось, на автодороге Снятин – Косов, между населенными пунктами Горишне Залучье и Хутор-Будилов, что в Снятинском районе, перевернулся  автобус.

"В момент ДТП в автобусе находилось около 20 человек, никто из пассажиров не пострадал", – сообщают в ГСЧС.

Спасатели, прибывшие не место происшествия, отключили клеммы аккумуляторных батарей автобуса.

"Известно, что 40-летний житель района управлял автобусом МАN, ехал в Новоселице. Водитель не справился с управлением на заснеженной части дороги и съехал с проезжей части дороги на обочину. Автобус перевернулся", – добавляют в полиции.

На водителя составлен админпротокол по ст. 124 КУоАП.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.
автобус, авария, ДТП, Прикарпатье

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Источник:

"Сегодня"

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