На Прикарпатье коронавирус подозревают у более чем 900 человек

В Ивано-Франковской области, где от воспаления легких умерла медсестра, коронавирус подозревают у более чем 900 пациентов, доставленных в больницы региона.
Об этом шла речь на совещании по противодействию коронавирусу на Прикарпатье, сообщили на официальной странице областной государственной администрации.
"За последние сутки подтверждено 32 новых случая, в том числе у троих детей. Из подтвержденных 332 случаев 235 находятся в больницах, 71 – на самоизоляции, болезнь у этих людей протекает в легкой форме. Также, к сожалению, есть 26 летальных исходов", – заявила первый заместитель главы ОГА Мария Савка.
В целом, на данный момент в больницы области госпитализированы более 900 пациентов с воспалениями легких, у которых подозревают коронавирус.
В то же время, было подтверждено выздоровление от COVID-19 у 16 пациентов, в том числе у четверых – за последние сутки.
"В больницах есть 112 аппаратов искусственной вентиляции легких. Задействовано для лечения 18 аппаратов. 47 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии реанимаций", – добавила Савка.
В то же время, за последние сутки поступило 126 подозрений на инфекцию. С начала эпидемии в областном центре исследовали 1352 анализа среди тех, у кого подозревали наличие вируса.
Тесты проводились в областном лабораторном центре, ВИЧ-лаборатории областной инфекционной больницы, а также лаборатории областной клинической больницы. 200 образцов передали на исследование в референс-лабораторию киевского Центра общественного здоровья.
Стоит добавить, что одним из тех, кому удалось преодолеть инфекцию, оказался 89-летний мужчина из Ивано-Франковской области. Сейчас пациент находится в центральной городской клинической больнице.
Также напомним, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом врачи ожидают в преддверии Пасхи.
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