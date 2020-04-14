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На Прикарпатье коронавирус подозревают у более чем 900 человек

14 апреля, 16:56

Руслан Ровик

В больницах региона находятся 235 человек с подтвержденным COVID-19

В Ивано-Франковской области, где от воспаления легких умерла медсестра, коронавирус подозревают у более чем 900 пациентов, доставленных в больницы региона.

Об этом шла речь на совещании по противодействию коронавирусу на Прикарпатье, сообщили на официальной странице областной государственной администрации.

"За последние сутки подтверждено 32 новых случая, в том числе у троих детей. Из подтвержденных 332 случаев 235 находятся в больницах, 71 – на самоизоляции, болезнь у этих людей протекает в легкой форме. Также, к сожалению, есть 26 летальных исходов", – заявила первый заместитель главы ОГА Мария Савка.

В целом, на данный момент в больницы области госпитализированы более 900 пациентов с воспалениями легких, у которых подозревают коронавирус.

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В то же время, было подтверждено выздоровление от COVID-19 у 16 пациентов, в том числе у четверых – за последние сутки.

"В больницах есть 112 аппаратов искусственной вентиляции легких. Задействовано для лечения 18 аппаратов. 47 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии реанимаций", – добавила Савка.

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В то же время, за последние сутки поступило 126 подозрений на инфекцию. С начала эпидемии в областном центре исследовали 1352 анализа среди тех, у кого подозревали наличие вируса.

Тесты проводились в областном лабораторном центре, ВИЧ-лаборатории областной инфекционной больницы, а также лаборатории областной клинической больницы. 200 образцов передали на исследование в референс-лабораторию киевского Центра общественного здоровья.

Стоит добавить, что одним из тех, кому удалось преодолеть инфекцию, оказался 89-летний мужчина из Ивано-Франковской области. Сейчас пациент находится в центральной городской клинической больнице.

Также напомним, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом врачи ожидают в преддверии Пасхи.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Ивано-Франковск Прикарпатье инфекция Ивано-Франковская область коронавирус подозрение

Источник: Сегодня

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