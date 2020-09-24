На Прикарпатье массово отравились работники завода

Больные жалуются на еду в заводской столовой

В Коломые на Прикарпатье отравились более 20 сотрудников местного завода. Предприятие занимается изготовлением комплектующих для брендовых немецких автомобилей.

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Как сообщают "Факты", в больницу с признаками отравления попали 14 человек. По словам медиков, пациенты в состоянии средней тяжести.

За помощью обратились еще 18 человек, но они лечатся дома. Специалисты выясняют, что могло стать причиной отравления.

В то же время, больные жалуются на сосиски, которые съели в заводской столовой.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области на выпускном произошло массовое отравление. Пятеро попали в больницу, еще четверо – на амбулаторном лечении с признаками острой кишечной инфекции.

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Также напомним, в одесском ресторане отравились посетители – заведение закрыли. У пациентов предварительно диагностировали острый гастроэнтероколит. Они связывают свое заболевание с употреблением мидий и креветок в заведении.

Новости "Сегодня" писали, что во Львове 13 студентов Ставропигийского высшего профессионального училища отравились неизвестным веществом.

Кроме того, в Одессе годовалая девочка отравилась метадоном:

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