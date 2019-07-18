На Прикарпатье – массовое отравление детей из Харькова

У всех больных диагностировали пищевую токсикоинфекцию

Фото: ua.igotoworld.com

На Прикарпатье отравилась группа детей, прибывших из Харькова на отдых в частную усадьбу "У Марьяна и Назара", что в городе Яремче.

Как оказалось, 36 человек, из них - 29 детей и семеро взрослых приехали на Прикарпатье 14 июля 2019 г. Через пару дней, 17 июля группа отправилась на экскурсию в горы. Детям выдали паек – бутерброд с сыром, колбасой, маслом и вареные яйца. 18 июля, около часу ночи шестеро детей были госпитализированы в Яремчанскую городскую больницу. Больным установили предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция". У всех заболевших была тошнота, боли в животе и повышенная температура. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужба Ивано-Франковской области.

"Создана комиссия по расследованию факта отравления и установлено, что данное учреждение не зарегистрировано, как производитель пищевой продукции и не проверялся по соблюдению требований к питанию и оздоровлению детей. Санитарно-эпидемиологическое обследование продолжается", – сказано в сообщении.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали о массовом отравлении детей, которое произошло в детском оздоровительном лагере села Репужницы на Буковине. Родители сообщили о симптомах отравления у 30 детей, а в полиции заявили, что в больнице с диагнозом "острый энтероколит" были доставлены пять человек.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших после посещения кафе "Гурман" в поселке Мизоч под Ровно увеличилось 80 человек. Среди заболевших – 15 детей. Также известно, что на больничных койках оказались жители не только жителей Ровенской, но и Волынской области.

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