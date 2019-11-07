На Прикарпатье местные встретили медвежонка на свалке: видео

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Поковырялся в мусоре, заглянул в частный дом, съел несколько яблок и исчез в лесу. На Прикарпатье крестьяне сняли на видео медведя, который спокойно гулял по обочине трассы неподалеку от стихийной свалки. Туда косолапый наведывался несколько дней подряд, пока хлам не убрали.

Видео с косолапым снял на мобильный телефон приятель местного жителя Николая. В тот вечер они ехали праздновать день рождения. Вдруг на дороге увидели медведя, который спокойно ковырялся на помойке. Потом косолапый решил сходить в гости. И отправился к ближайшим домам. Там уже давно никто не живет. Но в саду растут яблони. Поэтому любопытный медвежонок отправился именно туда. Стал на задние лапы, позаглядывал в окна, а затем полакомился яблоками. Так как плоды были высоко, незваные гости пришлось вылезти на яблоню.

Вскарабкаться на дерево мог только молодой медведь. А значит, предполагает Ярослав Зеленчук, нашему герою – не более двух лет.

Ярослав Зеленчук, руководитель научного отдела Национального природного парка "Верховинский":

"Это молодой медвежонок, которого медведица отогнала от себя, потому что она сейчас в берлоге и снова родит молодых медвежат. А он начинает самостоятельную жизнь".

К свалке, уверен Ярослав Зеленчук, косолапого привела обычное любопытство. Свалку убрали за считанные дни. И установили фотоловушки. Но косолапого больше здесь не видели. Где медведь появится в следующий раз – неизвестно. Опасности крестьяне не испытывают. А вот работники Нацпарка надеются все же найти косолапого и поселить его на своей территории. Где он сможет нормально адаптироваться к взрослой жизни.

Визиті медведей к мусорникам- не редкость. Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как толстый медведь застрял в мусорном контейнере в Калифорнии. Помощники шерифа провели операцию по спасению косолапого, с которым давно знакомы.

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