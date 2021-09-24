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На Прикарпатье младенец умер от коронавируса

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
24 сентября, 17:36
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Накануне мать дважды сдавала ПЦР-тест, он был положительным. При этом она отказалась лечиться в больнице и оставалась дома
В Ивано-Франковской области младенец умер от COVID-19
В Ивано-Франковской области младенец умер от COVID-19 / Фото: Коллаж: Сегодня

В Коломыйском районе Ивано-Франковской новорожденная девочка умерла от осложнений, вызванных коронавирусом. Ее мать болела COVID-19 перед родами.

Об этом пишет Galka.

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Мать отказалась от госпитализации

26-летняя беременная женщина заразилась коронавирусом еще в начале сентября, однако отказалась от госпитализации в роддом. 11 сентября она сделала ПЦР-тест, он оказался также положительным. Женщина в очередной раз отказалась обратиться за помощью к медикам и продолжила лечение дома.

16 сентября повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат, а уже 18 сентября – женщина поступила в роддом и родила девочку.

Ребенок попал в реанимацию сразу после рождения

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Сразу после рождения девочку перевели в реанимацию из-за ухудшения его самочувствия и подсоединили к ИВЛ.

Малышка умерла в тот же день из-за врожденной пневмонии. Согласно посмертному анализу – у нее обнаружили коронавирус.

Как защититься от ковида?

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

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За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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