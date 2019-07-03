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На Прикарпатье мост у горного села не выдержал натиск стихии

3 июля, 21:58

Жители поселка оказались отрезаны от цивилизации


Мост возле горного села Шепит на Прикарпатье не выдержал напора стихии и обвалился, и теперь добраться в населенный пункт можно только пешком.

По словам очевидцев, переправа обвалилась за считанные минуты во время сильного ливня, когда река Брусторка вышла из берегов.

В селе Шепит живут полторы тысячи человек, а заехать сюда сейчас невозможно. Свои автомобили люди оставляют на берегу.

"Больше к нам сюда заезда нет. Это полностью отрезало село от дороги", – отметил сельский голова Степан Плитчук.

Этот мост стал уже вторым, который обвалился в селе. Основную переправу также снесла вода, почти 20 лет назад. И за все это время капитального моста так и не построили.

"Тут власти приехали, деньги выделяли, и где-то они девались. Никто не знает, куда. Много тут людей живет, село большое, отдаленное. Живем, как в каком-то первобытном строе", – отметил местный житель Иван Петращук.

Чиновники оправдываются – не построили, потому что не было средств. Конструкция временной переправы не была рассчитана на сильные наводнения, ее восстанавливали как минимум трижды, и обещают сделать это снова.

"Проведено оперативное совещание, на нем мы в первую очередь искали финансирования. Мостовики предупреждены, выезжают механизмы, которые должны там быть", – объяснил Владимир Рачкевич, директор департамента строительства, ЖКХ и градостроения Ивано-Франковской ОГА.

"Мы планируем полноценно его поставить, как он был. Лишь поднять еще, планируем, чтобы сделать так, чтобы вложить деньги и по два раза не переделывать", – заверил Богдан Марчук, заместитель главы Косовской РГА.

Цена вопроса – 200 тысяч гривен. Сколько времени потребуется на ремонт – чиновники не говорят, потому что сами не знают. Однако местные жители уже запасаются продуктами – несут мешки с мукой, бутыли с подсолнечным маслом и другие припасы.

Напомним, 2 июля непогода лишила электроснабжения 601 населенный пункт в пяти регионах Украины. Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества.

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Тег обвал, мост, стихия, Прикарпатье, непогода, обрушение

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