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На Прикарпатье мотоциклист влетел в дерево: двое погибших

Сегодня, 16:09

Водитель и пассажир скончались на месте до приезда медиков

Фото: Нацполиция

В райцентре Надвирна на Прикарпатье произошла смертельная авария. В ночь на 25 апреля, около 02:35,  водитель мотоцикла "Урал К-750 М" не справился с управлением и въехал в дерево.

От столкновения и полученных травм водитель и пассажир скончались на месте до приезда медиков, сообщают в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия. Экспертиза установит обстоятельства ДТП и в каком состоянии управлял мотоциклом водитель.

Напомним, не так давно в Житомирской области молодой парень за рулем мотоцикла Yаmаhа столкнулся с грузовиком. В результате ДТП мотоциклиста доставили в реанимационное отделение больницы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Также в райцентре Тячев Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого погиб 20-летний парень. Водитель мотоцикла Viper выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем Tatra.

А в Староконстантинове Хмельницкой области столкнулись автобус и мотоцикл. В результате ДТП погиб 32-летний водитель байка, а его пассажир с травмами попал в больницу.

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Тег ДТП, жертвы, Прикарпатье, мотоцикл

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