На Прикарпатье мотоциклист влетел в дерево: двое погибших
Водитель и пассажир скончались на месте до приезда медиков
В райцентре Надвирна на Прикарпатье произошла смертельная авария. В ночь на 25 апреля, около 02:35, водитель мотоцикла "Урал К-750 М" не справился с управлением и въехал в дерево.
От столкновения и полученных травм водитель и пассажир скончались на месте до приезда медиков, сообщают в полиции.
По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия. Экспертиза установит обстоятельства ДТП и в каком состоянии управлял мотоциклом водитель.
Напомним, не так давно в Житомирской области молодой парень за рулем мотоцикла Yаmаhа столкнулся с грузовиком. В результате ДТП мотоциклиста доставили в реанимационное отделение больницы, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Также в райцентре Тячев Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого погиб 20-летний парень. Водитель мотоцикла Viper выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем Tatra.
А в Староконстантинове Хмельницкой области столкнулись автобус и мотоцикл. В результате ДТП погиб 32-летний водитель байка, а его пассажир с травмами попал в больницу.
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