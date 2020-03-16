На Прикарпатье мужчина бил собаку вилами и загнал в яму умирать

В яме раненый пес пробыл четыре дня, без пищи и воды

Шокирующие кадры сняли соседи Ивана. Средь бела дня мужчина прокалывает вилами соседскую собаку, а затем загоняет в яму под хозяйственные постройки и закрывает досками.

Там едва живое животное пробыло четыре дня. Люди просили отпустить собаку, но Иван отказался.

Видео люди выложили в соцсети. Спасать животное бросились волонтеры и полиция. Отвезли в ветеринарную клинику. Жить бедняге оставалось считанные часы.

"Многочисленные гематомы на грудной клетке и многочисленные колотые раны. С правой стороны была одна большая рана, она проходит через грудь насквозь", – рассказывает Остап Копий, ветеринар.

Та ночь для Балто была решающей. Собаку оперировали несколько часов. Шансы на жизнь были минимальными. Животное буквально сгорало от температуры и сепсиса. Сейчас состояние собаки улучшается, говорят ветеринары.

В селе, где живет Иван, только и говорят о том, что произошло. Но не слишком открыто. Боятся.

"Он здесь все село держит в страхе", – говорит Евгения Юркуц, соседка.

Ивана дома нет. Только жена. Уверяет: ничего не видела. Но именно она показала место, где ее муж оставил собаку умирать. Пока говорим с соседями, на связь выходит Иван.

"Я не пса бил. Я просто ту доску, которую он кусал...Я просто стучал по ней каким-то поленом. Это не я по псу бил, так как оно есть на видео. Он бросался на меня и автоматически цеплялся за грабли", – рассказал сам Иван, житель Стецевой, журналистам по телефону.

Иван – многодетный отец. У него – шестеро детей.

"Очень верующие, набожные", – говорит соседка.

То, что обрек животное на верную смерть – мужчина отрицает.

"Это не моя собака. Я к ней отношения не имею. Я что мог, сделал, защитил семью и детей", – говорит Иван.

В то, что маламут представлял угрозу для детей – соседи не верят.

"Собака не была агрессивная", – утверждает Мария Фокшанская, соседка.

Владельца собаки журналисты встретили в полиции. Почему все это время молчал и не пытался спасти – не отвечает. На него волонтеры тоже составили заявление.

"Владелец животного должен в первую очередь обратиться в правоохранительные органы с заявлением изъять животное. Он ничего не сделал", – говорят они.

По факту жестокого обращения с животным полиция открыла уголовное производство.

"На данный момент мы собираем все необходимые доказательства. Дело есть уголовное, направлено в суд и человек понесет наказание", – говорит Григорий Малофий, старший следователь Снятинского отдела полиции.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до шести месяцев или ее ограничение до трех лет.

Как именно будет отвечать Иван за совершенное – решит суд. Вернут ли собаку хозяину – тоже пока неизвестно. Волонтеры обещают добиваться ее изъятия у владельца.

Ранее в Хмельницком мужчина привязал к машине своего пса и тащил по трассе. Живодер оказался начальником Хмельницкого государственного архива. Владимир Байдич оправдывается: мол, вывозил собаку в лес, потому что та покусала его старую мать. Зоозащитники, в свою очередь, решительно настроены наказать виновного в издевательствах.

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