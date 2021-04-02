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На Прикарпатье мужчина начал стрельбу по ворам древесины: его будут судить

2 апреля, 19:18

Татьяна Очеретяная , Наталия Фармус

В больницу с ранениями попали два лесоруба

В Косовском районе Ивано-Франковской области местный житель начал стрельбу по ворам древесины. Теперь у него проблемы с законом.

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Новости "Сегодня" выясняли, как стрелок объяснил свои действия и какое наказание его ждет.

Так, среди ночи Петр услышал из леса жужжание бензопил. Мужчина пошел посмотреть, что происходит, прихватив ружье. Пойманные с поличным воры начали преследовать его.

Видео: Сегодня

Петр рассказал, что сначала несколько раз выстрелил в воздух, но конце был вынужден попасть в преследователей. Двое раненых обратились в местную районную больницу.

"Были проникающие ранения на предплечье справа, ибо то, что он рукой то прикрывался. И остальные попали в грудную клетку слева", – сказал хирург Владимир Мамчук.

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Лиц пострадавших установили по данным врачей. Их теперь разыскивает не только полиция, но и лесная охрана. Отдельный разговор и со стрелком, его задержали.

В полиции говорят, что местный житель не объяснил, почему начал стрельбу. Впрочем, право на применение оружия имеют в исключительных случаях только представители власти. Суда Петр будет ждать под домашним арестом.

Напомним, во Львовской области во время вырубки леса избили и привязали к грузовику местного активиста, выступавшего против вырубки лесов.

У пострадавшего Василия сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, рассечено колено и рваные раны носа. Несколько дней мужчина пролежал в больнице.

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стрельба Прикарпатье полицейские лесорубы

Источник: Сегодня

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