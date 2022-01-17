На Прикарпатье мужчина взорвал авто и остался без руки (видео)

Пострадавшему около 20 лет. Сейчас правоохранители выясняют все детали

В Ивано-Франковской области взорвалась машина. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на понедельник, 17 января, в селе Криховцы Ивано-Франковской области произошел взрыв в машине BMW X5. В результате пострадал сам инициатор ЧП.

Об этом сообщает издание "Галка".

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Как стало известно, около двух часов ночи в машине BMW X5 взорвалось неизвестное устройство. По предварительной информации, взрыватель автомобиля приехал во двор на такси и пытался повредить BMW.

От взрыва авто мужчина получил травму руки, а затем покинул место происшествия. После этого злоумышленник обратился за помощью к медикам и из-за серьезности повреждений ему ампутировали часть конечности. Возраст пострадавшего – около 20 лет.

В полиции Прикарпатья подтвердили факт ЧП. Сейчас правоохранители выясняют все детали.

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В Днепре произошел теракт

В Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Как сообщили "Сегодня" собственные источники в полиции, предварительно, сработало мощное взрывное устройство. Очевидно, было заложено в машину.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 15 сентября около 9:00 утра. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого.

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Правоохранители установили, что одной из погибших оказалась пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак.

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