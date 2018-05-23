На Прикарпатье на крупной взятке поймали медсестру из роддома

Эти деньги женщина получила за содействие по трудоустройству в перинатальный центр

В Ивано-Франковской области во время получения неправомерной выгоды в размере 2 тыс. евро задержали старшую медсестру одного из отделов перинатального центра.

"Правоохранители задержали медицинского работника при получении неправомерной выгоды, которую она получила от местной жительницы за содействие в трудоустройстве в перинатальном центре", – сообщают в полиции.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

"Во время задержания женщина добровольно выдала предмет неправомерной выгоды. Кроме того, правоохранители проверяют причастность к этому уголовному преступлению руководство вышеуказанного медицинского учреждения", – добавляют в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее на взятке в 18 тысяч гривен "погорел" начальник отдела экспертизы трупов Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Взятка предназначались за выдачу справок для одной из местных жительниц, которая планировала получить страховой платеж после смерти мужа.

Кроме этого, на Прикарпатье гинеколог требовал от мужчины взятку в 500 долларов.

Также мы писали о задержании на взятке заведующего одного из отделений Ивано-Франковской областной больницы.