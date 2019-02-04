На Прикарпатье на реке поселились более двух десятков лебедей

Первыми в селе с лебедями подружились местные гуси

На Прикарпатье на реке поселились более двух десятков лебедей 2019-02-04T15:07:00+02:00 Запад Первыми в селе с лебедями подружились местные гуси

В селе Тужилов Ивано-Франковской области более двух десятков лебедей выбрали местную реку для зимовки. Птицы осели на водоеме впервые. Как реагируют на подобное соседство местные жители – видели журналисты "Сегодня".

Первыми в селе с лебедями подружились местные гуси: их пернатые гости даже к своей стае приняли. Облюбовали лебедей и жители села, теперь на водоем ходят, как на экскурсию. А приезжие в местных магазинах скупают зерно и хлеб, чтобы подкормить птиц.

Людей лебеди не боятся, но гладить себя не разрешают. По словам орнитологов, для зимовки лебеди выбирают незамерзшие водоемы, чтобы прокормиться. Но предостерегают, что всем подряд угощать диких птиц нельзя.

"Не рекомендуется хлеб. С удовольствием лебедь будет есть и без вреда для своего здоровья, любую зелень, это может быть пророщенная пшеница, это могут быть листья салата мелко порезанные, капуста. На втором месте с кормов – это зерно", – рассказал "Сегодня" Владимир Бучко, заместитель директора Галицкого национального природного парка.

Но, как отмечают специалисты, надолго в селе лебеди вряд ли задержатся: весной птицы обычно улетают.

Напомним, недавно харьковские волонтеры спасли молодого лебедя, который вмерз в лед и не смог полететь на юг вместе с сородичами. А в Днепре из-за побега лебедя из парка разгорелся скандал.

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